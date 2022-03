Alexandre de Moraes agora gruda no pé de Carlos Bolsonaro

Relator de inquéritos que investigam Jair Bolsonaro e seus apoiadores no STF, Alexandre de Moraes oficiou o Palácio do Planalto e a Câmara de Vereadores do Rio para saber em que condições Carlos Bolsonaro viajou com o pai para a Rússia.

Não se sabe o que busca o ministro com o pleito — Moraes investiga o bolsonarismo por envolvimento com milícias digitais especializadas em lucrar com fake news –, mas a ideia saiu de um pedido do senador Randolfe Rodrigues, que viu na viagem uma potencial atuação de Carlos para macular as eleições deste ano.

Colegas de Moraes no STF avaliam que ações desse tipo acabam prejudicando o trabalho do próprio ministro. A amplitude das decisões — o ministro agora lida com Câmara de Vereadores — e o efeito duvidoso das medidas viram munição para críticas do bolsonarismo ao Supremo.