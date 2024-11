Alcolumbre chega a 67 votos para voltar a comandar o Senado

Candidato ao comando do Senado, Davi Alcolumbre chegou nesta terça ao número de 67 votos declarados de senadores da Casa. A marca foi alcançada com a formalização dos apoios de quatro parlamentares do Podemos. A eleição ocorrerá em fevereiro do próximo ano.

Rodrigo Cunha (AL), Styvenson Valentim (RN), Zequinha Marinho (PA) e Carlos Viana (MG) se reuniram, há pouco, com Alcolumbre para anunciar a decisão do grupo.

“Nós confiamos que o senador Alcolumbre tem a experiência e o preparo necessários para conduzir a Casa. Ele já demonstrou suas qualidades quando foi presidente. Por isso, nosso apoio é dele”, disse Rodrigo Cunha em nome dos colegas.

Mais cedo, o Radar mostrou que o PSD do senador Rodrigo Pacheco, atual comandante da Casa, havia decidido apoiar Alcolumbre.

Nas contas do senador, a candidatura dele tem agora a adesão de políticos de nove partidos:

15 PSD

14 PL

9 PT

7 PP

7 União Brasil

4 PSB

4 Republicanos

3 PDT

4 Podemos