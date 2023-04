AGU pede bloqueio de bens e condenação de mais 45 presos no 8 de janeiro

Giro VEJA - sexta, 14 de abril

O segundo dia de agenda do presidente na China e a entrevista exclusiva de Geraldo Alckmin a VEJA são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece determinado a estreitar as relações com a China, maior parceiro comercial do Brasil, mesmo que isso signifique disparar algumas alfinetadas nos Estados Unidos. Um dia depois de reclamar do uso do dólar como base do comércio internacional, o presidente afirmou que "ninguém vai impedir o Brasil de estreitar sua relação com a China". A fala foi feita enquanto o presidente comentava a visita que fez à gigante das telecomunicações Huawei, que há tempos é alvo dos Estados Unidos