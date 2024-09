Advogadas decidem unificar chapas na eleição da OAB do Rio de Janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na disputada eleição para comandar a OAB do Rio de Janeiro, marcada para novembro, as advogadas Ana Tereza Basilio e Sylvia Drummond decidiram se unir na mesma chapa – ainda sem definir quem vai encabeçá-la.

Na última eleição da seccional, em 2021, as duas foram concorrentes. Quem ganhou foi Luciano Bandeira, que acabou reeleito e cumpre mandato até o fim do ano.

Agora, Basilio e Drummond avaliam que, juntas, têm perspectiva maior de vitória. Uma das apostas é no poder da representatividade da chapa: no Rio de Janeiro, as mulheres são 52% dos mais de 160.000 advogados inscritos na OAB.

O ex-tesoureiro da OAB-RJ Marcello Oliveira, e o ex-diretor da Escola Superior da Advocacia da entidade, Sergio Coelho, podem ser adversários da dupla de advogadas na eleição deste ano.