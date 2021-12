ACM Neto lança pré-candidatura ao governo da Bahia em 2022

Presidente do DEM e secretário-geral do recém-criado União Brasil, ACM Neto lança nesta quinta-feira a sua pré-candidatura ao governo da Bahia em 2022.

Ao que tudo indica, o ex-prefeito de Salvador vai enfrentar o senador Jacques Wagner (PT), sucessor do atual governador Rui Costa, na disputa do ano que vem.

O evento na capital baiana deve reunir algumas dezenas de nomes do partido, entre eles o presidente nacional do União, Luciano Bivar, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o governador de Goiás Ronaldo Caiado.

Neto, que evita falar sobre nomes para a disputa à Presidência, já declarou que a prioridade da nova sigla deve ser formar alianças estaduais nas eleições de 2022. O discurso ainda precisa ser combinado com Luciano Bivar, que vem defendendo que o União tenha candidato próprio no pleito.

De qualquer maneira, a expectativa é que as definições saiam apenas em meados de março do ano que vem, entre a homologação do partido no TSE e a janela partidária.