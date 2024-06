ACM Neto diz que briga com Bivar não atrapalhará União Brasil nas eleições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Agora oficialmente vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto garantiu que as hostilidades entre Luciano Bivar e Antonio de Rueda na sucessão do comando da legenda não vão atrapalhar os planos e o desempenho de candidatos nas eleições municipais deste ano.

Na terça à noite, o ex-prefeito de Salvador chegou junto com Rueda à cerimônia de posse da Executiva Nacional do União Brasil. O novo presidente do partido estava rodeado de guarda-costas depois de meses afirmando que Bivar era autor de ameaças a ele e a sua família.

“Hoje, definitivamente a gente vira essa página. Queira ou não, esse processo todo gerou um amadurecimento interno no partido. (A) gente também se forja nas dificuldades”, disse ACM Neto.

O União Brasil tem pré-candidatos a prefeito em 13 capitais. “(A briga com Bivar) não atrapalhou, mas, sem dúvida, a partir de agora passa mensagem de muito mais unidade, solidez, segurança para os nossos líderes locais e para as pessoas que vão disputar eleição em 2024 e 2026”, afirmou o vice-presidente do partido.