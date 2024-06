A sugestão de Renan Calheiros a Lula sobre o comando do Banco Central

No dia em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata da reunião que manteve a taxa básica de juros em 10,5%, realizada na semana passada, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) deu uma sugestão pública ao presidente Lula: antecipar o nome do sucessor de Roberto Campos Neto, cujo mandato no comando da instituição termina no dia 31 de dezembro deste ano.

“Os dados econômicos são todos positivos: PIB, emprego, renda, investimentos, inflação,reservas e melhoria nas agências de risco. O BC atua como a seleção de futebol, conservador, freio puxado e girando no mesmo lugar. Melhor seria antecipar o nome do novo comandante do BC”, escreveu o alagoano no X (antigo Twitter).

Na sequência, ele compartilhou uma notícia sobre o relatório do Copom, que ressaltou a necessidade de “contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação” dos arcabouços fiscais e monetários. A ata também apontou que a redução das expectativas de inflação requer uma atuação firme da autoridade monetária.