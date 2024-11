A senadora que quer desafiar Davi Alcolumbre em fevereiro de 2025

Depois da lavada do PSD nas eleições municipais, Eliziane Gama disse ao líder Otto Alencar que o partido, com a maior bancada do Senado, tem que ter candidato à presidência da Casa. Como não vai ser ele, que comunicou aos colegas que ficaria fora da disputa, ela já se prontificou a entrar na corrida.

No mesmo grupo de WhatsApp em que Otto anunciou a decisão, a maranhense disse que quer discutir com os correligionários um projeto que parta de uma aliança com o MDB e do PT e apontou que, nos 200 anos de história do Senado, nunca uma mulher ocupou a presidência.

A postulação de Eliziane deve ser tratada na reunião da bancada do PSD na próxima terça.

Presidente do Senado de 2019 a 2021, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) já recebeu apoio do PL, do PP, do PSB e do PDT, além do próprio partido. O amapaense desponta como favorito a voltar ao cargo em fevereiro do ano que vem.