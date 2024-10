Otto Alencar diz à bancada do PSD que não disputará presidência do Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), comunicou na manhã desta quinta-feira à bancada da sigla que não vai disputar a presidência da Casa em fevereiro de 2025. Ele também ocupa interinamente a liderança do governo.

Em um grupo de WhatsApp com os 14 colegas de bancada, Alencar escreveu que, aos 77 anos, prefere se preservar, citando como exemplo sua decisão de não se candidatar a governador da Bahia em 2022, apesar dos pedidos, à época, de Lula e do senador Jaques Wagner (PT).

Ele agradeceu o incentivo de alguns senadores para que ele concorresse à sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD) e convocou uma reunião da bancada para a próxima terça-feira para avaliar a eleição no Senado.

Na sequência do comunicado de Otto Alencar, a senadora Eliziane Gama (MA) afirmou no grupo de WhatsApp que, diante da decisão do líder da bancada, estava à disposição para disputar a presidência da Casa pelo PSD.

A maranhense disse que quer discutir com os colegas um projeto que parta de uma aliança com o MDB e do PT e apontou que, nos 200 anos de história do Senado, nunca uma mulher ocupou a presidência.

A postulação de Eliziane deve ser tratada na reunião da bancada do PSD na próxima terça.