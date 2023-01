O governo federal gastou 216.800 reais com a hospedagem de Lula e Janja num hotel da rede Meliá no centro de Brasília. O presidente escolheu o lugar alegando que não poderia morar no Palácio da Alvorada sem que uma reforma seja feita na residência oficial. A despesa foi publicada no Diário Oficial da União. Lula e Janja estão no hotel desde novembro.