A rotina de palestras de Doria e Henrique Meirelles

Fora da disputa ao Planalto, João Doria tem cumprido, ao lado de Henrique Meirelles, uma intensa agenda de palestras sobre os rumos políticos e econômicos do país.

Nos últimos dias, os dois tiveram pelo menos 12 encontros com investidores e empresários para falar sobre o futuro do Brasil.

Com as eleições mais polarizadas do período democrático chegando, o que não falta é investidor tentando descobrir caminhos tranquilos entre as tempestades que se anunciam na política.

