A reclamação de Valdemar Costa Neto com ato de Moraes no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Valdemar Costa Neto enviou manifestação a Alexandre de Moraes dizendo que sofre “prejuízo político-eleitoral” por não poder falar com Bolsonaro. O ministro não se comoveu.

O recado do cacique do PL se deu numa resposta despachada a Moraes no caso da suposta violação de medidas restritivas impostas a Bolsonaro e Valdemar durante a formalização da candidatura de Ricardo Nunes a prefeito de São Paulo.

Valdemar diz a Moraes que a decisão dele “vem sendo fielmente observada”, apesar do “prejuízo político-eleitoral que tal medida cautelar impõe ao Partido Liberal em ano de eleições municipais”.