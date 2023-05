A reação do partido de Deltan Dallagnol à cassação do deputado pelo TSE

Após o TSE decidir, por unanimidade, cassar o mandato do deputado federal paranaense Deltan Dallagnol, nesta terça-feira, o Podemos divulgou uma nota afirmando que o Brasil e o parlamento nacional perdem com decisão. O partido destacou que a Corte alterou o entendimento do TRE do Paraná.

“A expressiva votação que o ex-chefe da Operação Lava Jato obteve nas urnas, de mais de 344 mil votos, corresponde à massiva aprovação popular de sua atuação no combate à corrupção e em defesa da sociedade brasileira”, afirmou a legenda.

No comunicado, o Podemos disse se solidarizar com o parlamentar, que ainda pode recorrer ao STF, e que “não poupará esforços na avaliação de medidas que ainda podem ser tomadas pela defesa de Dallagnol”.