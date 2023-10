A prestigiada posse do novo presidente da CNI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 out 2023, 12h36 - Publicado em 30 out 2023, 12h30

O empresário baiano Ricardo Alban, 63 anos, assume o comando da CNI, nesta terça, em Brasília.

Além do vice-presidente Geraldo Alckmin, já estão confirmados 150 deputados federais, 20 senadores, 10 ministros do governo Lula, 16 ministros do Judiciário, quatro governadores, além dos industriais das 27 unidades da federação.

Alban é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia desde 2014 e sucederá a Robson Braga de Andrade.

Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia e Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Bahia, Alban trabalhou no Citibank no início dos anos 1980 e, desde 1987, é sócio-diretor da Biscoitos Tupy, tradicional fábrica de alimentos baiana fundada por sua família.