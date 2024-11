A parceria entre Brasil e China para combater a pirataria

O secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, recebeu nesta quarta-feira, no Palácio da Justiça, em Brasília, o vice-ministro da Administração Estatal para Regulamentação do Mercado da China, Liu Jun, para discutir ações conjuntas de combate à pirataria e proteção ao consumidor.

Focando na troca de experiências, ambos os lados destacaram a importância de ações conjuntas para enfrentar os desafios de um mercado globalizado e assegurar que produtos oferecidos aos consumidores brasileiros e chineses sejam seguros e atendam a padrões de qualidade rigorosos.

Na ocasião, foi dado início ao processo de elaboração de um memorando de entendimento entre a Senacon e os representantes chineses. Esse acordo, uma vez formalizado, deverá contemplar a troca de dados sobre produtos perigosos ou defeituosos e criar um canal de comunicação direto entre os órgãos reguladores de Brasil e China, que tem como objetivo fomentar ações coordenadas de fiscalização e apoio mútuo em questões de proteção ao consumidor.

“O memorando de entendimento que estamos discutindo será um passo importante para reforçar a cooperação entre o Brasil e a China, proporcionando mais segurança e confiança aos consumidores de ambos os países. Queremos fortalecer a troca de informações e a fiscalização, para garantir que o consumidor esteja sempre protegido contra produtos inseguros e práticas abusivas,” afirmou o secretário brasileiro.

Liderada por Liu Jun, a delegação do país asiático foi composta por autoridades como o diretor-geral do Departamento de Gestão de Padrões Inovativos, Xiao Han, e o vice-diretor-geral do Departamento de Execução e Inspeção de Leis, Miao Dan. Pelo Brasil, Damous foi acompanhado pelo secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual, Andrey Corrêa.