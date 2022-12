A onda verde e amarela nas casas de apostas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Favorito absoluto antes mesmo de iniciar a Copa do Mundo, o Brasil de Tite tem hoje uma cotação de campeão nas casas de apostas: 3,30 reais para cada real investido. O favoritismo fica evidente quando se olha o valor de França (R$ 5.05) e Argentina (R$ 6.05), por exemplo:

De acordo com Darwin Filho, CEO da plataforma Esportes da Sorte, isso acontece por alguns motivos. “O Brasil ficou em um chaveamento considerado mais tranquilo em comparação ao lado oposto. Além disso, ficou em primeiro lugar nas eliminatórias e teve melhor retrospecto no confronto direto contra quase todos os oponentes restantes na Copa do Mundo. Isso justifica o seu favoritismo”, explica.

“Já a Argentina aparece em segundo lugar pelos mesmos critérios citados, somando o fato de já estar nas quartas-de-finais, o que lhe garante vantagem frente as seleções que ainda deverão passar pelas oitavas”, complementa o executivo do Esportes da Sorte.

Vale lembrar que a cotação de cada seleção é alterada rodada após rodada, estando sujeitas a mudanças a qualquer momento com o andamento da competição. Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de “odds”) são complexos e detalhados.

Para chegar até os números finais – que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos -, além de uma grande base de dados, a empresa também afirma utilizar softwares modernos, uso de tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.

O favoritos nas casas de apostas

1 – Brasil (R$ 3.30 para cada R$ 1 real gasto)

2 – França (R$ 5.05)

3 – Argentina (R$ 6.05)

4 – Espanha (R$ 8.05)

5 – Inglaterra (R$ 9.55)

6 – Portugal (R$ 13.1)

7 – Holanda (R$ 15.2)

8 – Croácia (R$ 34)

9 – Suíça (R$ 68)

10 – Marrocos (R$ 100)