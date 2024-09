A nova edição de “Dramas para Negros e Prólogo para Brancos”

A Temporal Editora lança, nos próximos dias, a primeira reedição de Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, obra lançada em 1961 por Abdias Nascimento, que oferece ao leitor uma coletânea pioneira de peças teatrais que abordam as questões raciais no Brasil.

O lançamento marca as comemorações dos 80 anos do Teatro Experimental do Negro e dos 110 anos de nascimento de Abdias (1914-2011) seu fundador.

A nova edição inclui as nove peças e o prólogo, presentes na edição original, além de textos inéditos que evidenciam a trajetória e a relevância do Teatro Experimental, tanto no contexto da dramaturgia quanto na luta contra o racismo. Entre as peças reunidas estão títulos como O filho pródigo, de Lúcio Cardoso, Sortilégio, mistério negro, de Abdias Nascimento – em sua primeira versão –, Anjo negro, de Nelson Rodrigues, entre outros.

A reedição sai em parceria com o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. O evento de lançamento será realizado no Theatro Municipal do Rio e no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, nos dias 11 e 13 de outubro, respectivamente.

Além do livro, essas datas e espaços vão receber uma série de atividades como debate e exibição especial do filme Ecos do Teatro Experimental do Negro, dirigido por Daniel Solá Santiago, que apresenta encenações e depoimentos, explorando o impacto do Teatro Experimental na valorização da cultura negra e nas mudanças cênicas do país. O filme traz entrevistas inéditas com Bibi Ferreira, Lázaro Ramos, Léa Garcia, Aílton Graça e Ruth de Souza, entre outros.