A nova aposta de Alex Atala no empreendedorismo sustentável

O chef Alex Atala fechou recentemente uma parceria com as empresárias Ana Maria Diniz e Gabrielle Nunes para incorporar aos pratos dos seus restaurantes os produtos artesanais que a filha de Abílio Diniz ajuda a desenvolver comercialmente na startup Polvo Lab.

A empresa, que segue a linha do empreendedorismo sustentável, atua descobrindo produtos de excelência em cooperativas de pequenos agricultores no interior do país. Ela investe em estrutura e conhecimento para alavancar a produção e partilha os lucros com o ganho de escala do negócio.

Atala vai incorporar ao cardápio de seus restaurantes, por exemplo, o mel produzido em Simplício Mendes, no interior do Piauí, no interior do Piauí, o nibs de cacau de Ibicaraí, na Bahia, e outros derivados de milho do interior do Ceará.

A Polvo Lab já tem parcerias com cooperativas de famílias de agricultores em quatro estados e vai expandir seus negócios.