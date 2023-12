A movimentada agenda de Barroso na COP28

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, viaja na próxima quinta para participar do evento oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP-28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes.

A convite do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente da ONU, Barroso falará no dia 10 de dezembro no painel “Mudanças Climáticas e Juízes”.

No dia anterior, o ministro vai palestrar sobre Direito e Mudança do Clima no campus da New York University, de Abu Dhabi.

No dia 10 à tarde, estará no Pavilhão Brasil da COP-28 para uma apresentação sobre os desafios da Amazônia.