A missão impossível do marqueteiro de Bolsonaro

O marqueteiro do PL, Duda Lima, está quebrando a cabeça para formular o slogan da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição até o próximo dia 23, dia do lançamento oficial da candidatura do presidente — que ainda precisa aprovar a frase de efeito.

Depois de ser alvo da revolta de Carluxo por causa da mensagem lida por seu pai na propaganda do partido no mês passado — “sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração seremos uma grande nação” —, o homem de confiança de Valdemar Costa Neto trabalha em uma ideia mais enxuta, que consiga agradar tanto ao bolsonarismo raiz quanto ao centrão.