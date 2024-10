A missão do Brasil em Paris para reunião da OCDE sobre turismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, está em Paris para liderar a missão brasileira que participa nesta sexta-feira de reunião do Comitê de Turismo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.

A delegação do Brasil vai apresentar resultados das reuniões do G20 neste ano, entre elas a Declaração de Belém, do mês passado, que solicita que instituições multilaterais e organizações internacionais aumentem o apoio financeiro ao turismo sustentável, incluindo resiliência climática e desenvolvimento das comunidades locais.

“É muito importante harmonizarmos a agenda do G20 com as discussões da OCDE, assim ganhamos força nas agendas prioritárias do Turismo”, avalia a secretária.

Durante o encontro, os participantes discutirão, ainda, o papel do turismo na ação climática e a incorporação de objetivos ambientais nas políticas e programas desenvolvidas pelo setor.

“Como sede, no próximo ano da COP 30, estamos ainda mais atentos e comprometidos com a questão da sustentabilidade no turismo, focando em políticas que garantam uma atividade cada vez mais responsável como o ambiente em que ela se desenvolve”, destaca Ana Carla.