A medalha que Bolsonaro deu a Elon Musk

O empresário sul-africano Elon Musk recebeu das mãos do presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, a Ordem do Mérito da Defesa, ao lado do general Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa.

Criada em 2002, a honraria tem por finalidade, segundo a pasta, “premiar as personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestarem relevantes serviços às Forças Armadas”.

De acordo com o ministério, Musk recebeu a insígnia no grau de comendador, que é destinado, segundo o regulamento da Ordem, a secretários dos Governos dos Estados da União e do Distrito Federal, conselheiros de Embaixada ou Legação estrangeiras, cônsules-gerais de carreira estrangeiros, juízes de Segunda Instância, professores catedráticos, cientistas, presidentes de associações literárias, científicas, culturais e comerciais, funcionários de igual categoria do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal e outras personalidades de hierarquia equivalente.

Bolsonaro fez questão de publicar nas suas redes sociais uma foto ao lado de Musk já ostentando a medalha.