A luta do PT para sobreviver num dos estados mais bolsonaristas do país

Um dos redutos mais bolsonaristas do país, Santa Catarina tem, nesta pré-campanha, 170 pré-candidatos a prefeito do PT. O partido também indica 101 nomes para vice-prefeito na disputa de outubro e ainda tenta eleger 2.000 vereadores.

Com 295 municípios, o estado nunca foi governado pelo petismo. Na última eleição, o ex-prefeito de Blumenau Décio Lima chegou a disputar o segundo turno com o atual governador Jorginho Mello.

Em 2022, Jair Bolsonaro recebeu 69,2% dos votos no estado. Lula ficou com 30,7%. A briga do petismo agora é para não ficar ainda menos influente no estado.