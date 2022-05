A linha mestra do discurso de Lula durante a campanha

O discurso de Lula durante a campanha eleitoral será pautado pelo mais simples dos conceitos: o de que o eleitor tem só dois lados a escolher.

O do petista, aberto mesmo a quem não concorda com ele, é o daqueles que não querem ver o país do jeito que está com Bolsonaro. Esse é o cerne do movimento “Vamos Juntos pelo Brasil”, lançado no último dia 7.

A ideia é contrapor amor e ódio; democracia e autoritarismo; combustível com preço justo e gasolina cara; inflação controlada e desgovernada; Brasil com a 6ª maior economia do mundo, no governo Lula, e a 12ª, hoje.

Esse, aliás, é o mote do vídeo exibido no evento de lançamento da pré-candidatura do petista, produzido pelo novo marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira, que divide a tela em duas para separar os ideias lulistas dos bolsonaristas.

