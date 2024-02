A insatisfação do Planalto com a gestão de Camilo no MEC

Dono de um dos maiores orçamentos da Esplanada, o chefe do MEC, Camilo Santana, segue na mira do Planalto. A gestão dele é fonte permanente de notícias negativas — vide o fiasco no Sisu.

Recentemente, Camilo demitiu da presidência da Capes a respeitada professora Mercedes Bustamante.

A decisão pegou de surpresa a comunidade científica e abriu nova crise para o petista. Manifestos e notas em defesa de Mercedes foram divulgados por pesquisadores e pelas principais entidades do setor.

“Foi com sentimento de tristeza que recebemos a notícia da saída da professora Mercedes Bustamante da presidência da Capes. Durante seu tempo à frente desta importante agência, a professora Bustamante demonstrou um compromisso inabalável com a excelência acadêmica, com a ética e com o diálogo aberto e franco com toda a comunidade científica”, diz um dos textos.