A insatisfação de Lula com o primeiro escalão do governo

Lula vai fechar o ano descontente com alguns ministros que, segundo ele, “não geram pautas positivas, não são referências no debate público em suas áreas e não ajudam no Congresso”.

Ao criar 39 pastas para compor a Esplanada dos Ministérios, Lula imaginou abrir pontos de defesa do governo e de promoção de ações do seu mandato em diferentes áreas. As coisas, até aqui, não saíram como o esperado.

Além da dificuldade de articular um discurso único num governo tão grande — para fazer uma reunião com todo o primeiro escalão é necessário reservar um dia inteiro –, uma parte dos ministros escolhidos pouco avançou nos debates públicos em suas funções — principalmente no front das redes sociais, onde o governo costuma perder batalhas em série para a oposição bolsonarista.

Para piorar, a nova realidade política em Brasília — com um Parlamento empoderado por emendas parlamentares impositivas — tornou o loteamento de ministérios entre partidos políticos uma ferramenta pouco eficiente para garantir poder sobre a agenda do Congresso.

Quando partilhou seus ministérios entre partidos que integram a base do governo, o petista imaginava ter uma vida mais tranquila ao negociar a aprovação de matérias de interesse do Planalto. A realidade, no entanto, mostrou que os políticos que foram para a esplanada têm influência limitada nas bancadas partidárias, já que o Congresso se move hoje nos ventos da polarização política e do velho fisiologismo que sempre ditou interesses nas discussões de plenário.

Esse conjunto de evidências deve levar o petista a promover uma reforma no primeiro escalão, com mudanças pontuais para acomodar novas forças e substituir auxiliares que não entregaram o prometido.

