A homenagem da União Brasileira de Compositores a Fausto Nilo

Aos 80 anos, o cearense Fausto Nilo será o primeiro homenageado com a Medalha UBC, honraria concedida pela União Brasileira de Compositores. Desde o início da carreira, na década de 1970, o compositor e letrista já foi gravado por nomes como Maria Bethânia, Gal Costa, Ney Matogrosso, Fagner, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Nara Leão e Lulu Santos, entre outros.

A entrega da medalha será no dia 1º de outubro, em Fortaleza, e marca também a abertura da filial da UBC na capital cearense. Segundo a entidade, a honraria será outorgada no máximo duas vezes por ano a grandes personalidades cujas realizações transcendem seu próprio tempo.

Nilo é autor de clássicos da MPB com “Eu também quero beijar”, gravada Pepeu Gomes, “Pequenino cão” e “Pão e poesia” (Simone), “O Chão da Praça” e “Meninas do Brasil” (Moraes Moreira) e “Amor nas estrelas” (Nara Leão). Ao todo, ele tem 327 obras cadastradas na UBC e mais de 800 gravações na base do Ecad.

Nascido em Quixeramobim, o artista começou a carreira com o chamado “Pessoal do Ceará”, que reunia Fagner, Belchior, Ednardo e Amelinha.