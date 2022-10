A guerra judicial entre Ciro Gomes e Ricardo Salles

Atualizado em 7 out 2022, 10h52 - Publicado em 7 out 2022, 09h01

Depois de sofrer uma dura derrota na eleição do último domingo — saindo menor do que em 2018 –, Ciro Gomes terá muita dor de cabeça por causa da campanha. Eis um exemplo:

Eleito deputado, Ricardo Salles pede na Justiça que o pedetista seja condenado a indenizá-lo em 20.000 reais por chamá-lo de “contrabandista de madeira” durante a campanha.

Ao dar uma entrevista para um canal de internet, Gomes “imputa ao autor de forma absurda e inverídica, ser contrabandista de madeira, corrupto e, ainda, ter pago 1.000 reais para que terceiros o hostilizassem em um restaurante”, diz Salles.

A fala de Ciro é a seguinte: “Agora, enquanto isso, o Bolsonaro traz esse tal de Salles, o cara é contrabandista de madeira, o cara. Não sei de onde ele veio. Quase que eu telefono. Ô Lula, pergunta para o Alckmin aí do teu lado de onde é que ele veio. O cara foi lançado na política Secretario de Ambiente de São Paulo e foi demitido por corrupção aqui e depois virou chefe de gabinete do Alckmin, ou vice versa, chefe de gabinete depois Secretário do Meio Ambiente. É o cara que pagou R$ 1.000,00 para quem fosse me hostilizar aqui em um restaurante. Assim que eu estou te dizendo.”