A guerra de Mario Frias e Antonia Fontenelle

O ninho bolsonarista na cultura está em pé de guerra. O ex-ator de Malhação e secretário Nacional de Cultura, Mario Frias, tem trocado ofensas pelas redes sociais com a atriz e produtora cultural Antonia Fontenelle, eleitora convicta de Jair Bolsonaro.

A atriz disse durante uma transmissão em suas redes sociais que, no intervalo de um programa na Jovem Pan, recebeu um pedido do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, presidente do PTB em São Paulo, para que ela parasse de criticar Mario Frias e a sua gestão publicamente.

Segundo ela, o empresário chegou a oferecer a aprovação de um projeto na Lei Rouanet como contrapartida para o caso de ela aliviar a verve contra o secretário.

“Eu não tenho nada contra o Mario Frias, mas eu questiono a gestão dele nessa pasta, que nada tem sido feito. Tudo o que ele grita desde que entrou é ‘que eu cortei a mamata’, que a ‘lacração se fodeu’. Ele só fala isso. Não faz mais nada e não fala nada”, disse Fontenelle.

Frias devolveu na mesma moeda. Divulgou um vídeo em que fala que sofreu um ataque calunioso e que vai processar a atriz. Ele disse que “nem mesmo a esquerda teve a pequenez moral de criar uma mentira dessas”. “Sempre ignorei as suas baixarias porque tinha pena de você”, disse Frias.

Fontenelle, que publicou o vídeo da réplica do secretário em suas redes, bateu de volta. “Tá achando que está na Malhação? Textinho decorado. Tentando manipular a opinião pública contra mim. Desce desse palco, que tu nunca foi bom ator”.