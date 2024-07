A explosão de pedidos de estrangeiros para trabalhar e investir no Brasil

O Ministério da Justiça de Ricardo Lewandowski montou uma força-tarefa que conseguiu reduzir de 80 para 20 dias o prazo de análise dos pedidos de autorização de residência de estrangeiros para trabalho e investimento no Brasil, no fim de junho.

Isso porque o fluxo da imigração laboral disparou neste primeiro semestre — o que é considerado um sinal de aquecimento da economia.

Na primeira metade de 2024, foram registradas 20.085 solicitações, 23% a mais que os 16.426 dos seis primeiros meses de 2023.

Na comparação com os 11.933 pedidos do mesmo período de 2022, último ano do governo Bolsonaro, o salto foi de expressivos 68%.

Para otimizar a resposta às demandas, a Secretaria Nacional de Justiça também reformulou procedimentos e iniciou estudos para a aplicação de ferramentas de inteligência artificial, com o objetivo de dar maior celeridade e segurança às análises.

Além do aumento nos pedidos, a pasta também aumentou a quantidade de decisões no primeiro semestre deste ano (para conceder ou não a residência no Brasil). Foram 20.191, contra 13.611 na primeira metade do ano passado e 12.569 no mesmo período de 2022.