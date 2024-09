A exótica medida do Exército para levar militares ao 7 de Setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Comando Militar do Leste (CML) do Exército adotou uma exótica medida para estimular militares a comparecer ao desfile cívico-militar de 7 de setembro no Rio de Janeiro.

Um boletim distribuído no CML avisa que haverá expediente integral no sábado, das 7h30 às 16h30. Quem não puder comparecer, diz a ordem, deverá pedir desconto em férias.

Tirar uma selfie com a família no desfile na Avenida Presidente Vargas, que começa às 9h em frente ao Palácio Duque de Caxias, também é uma opção.

“Como alternativa, poderão optar por assistir o desfile (sic) no dia da independência acompanhado de seus familiares. Nessa opção será obrigatório registrar o momento com uma foto no desfile e enviá-la ao Cmt (comandante)”, diz a determinação, assinada pelo 1º tenente Matheus Antunes Pimentel, comandante da 3ª Bateria de Obuses.

O aviso acrescenta que “o não cumprimento dessa exigência poderá resultar na abertura de um procedimento de apuração de transgressão disciplinar”.