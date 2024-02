A ‘escalação’ do time de Alckmin para reunião com Jorge Gerdau

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Geraldo Alckmin convocou cinco auxiliares do seu time para receber no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio o empresário Jorge Gerdau. O tema da agenda que mobilizou tanta gente, segundo a pasta, foi “atender ao controle da Gerdau”.

Eis a lista da reunião:

Geraldo Jose Rodrigues Alckmin Filho, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Uallace Moreira Lima, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços

Marcela Santos De Carvalho, secretária da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior

Tatiana Lacerda Prazeres, secretário de Comércio Exterior

Heloisa Pereira Chikusa, subsecretária de Articulação em Temas Comerciais

Alexandre Messa, diretor do Departamento de Melhoria do Ambiente de Negócios e Promoção da Concorrência.