A empresa que as herdeiras de Silvio Santos “não vendem de jeito nenhum”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As herdeiras de Silvio Santos, que morreu há quase três meses, no dia 17 de agosto, não querem saber de ofertas para comprar o SBT. De quem quer que seja.

Segundo uma pessoa muito próxima da família Abravenel, ouvida pelo Radar, as seis filhas do comunicador “não vendem de jeito nenhum” a emissora fundada pelo pai em 1981.

Pelo contrário: “estão lá dentro de cabeça, super empolgadas” em manter e reestruturar o seu maior legado. Há duas semanas, inclusive, o presidente do Grupo Silvio Santos desde abril de 2022, José Roberto Maciel, deixou o SBT em comum acordo com a empresa, em meio a uma recente onda de demissões no canal.

Diante do recorrente rumor de que apresentador e empresário Ratinho estaria interessado na aquisição, esse interlocutor das herdeiras diz, em tom de brincadeira, que ele “nem teria dinheiro para isso” e que provavelmente seria demitido se chegasse a fazer uma proposta.