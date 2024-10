SBT surpreende e desliga José Roberto Maciel, CEO do Grupo Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em uma recente onda de demissões, o presidente do Grupo Silvio Santos desde abril de 2022, José Roberto Maciel está deixando o SBT. O executivo tomou a decisão em comum acordo com a empresa, conforme comunicado enviado nesta sexta-feira, 25.

“O Grupo Silvio Santos e José Roberto Maciel informam o encerramento, em comum acordo, de seu ciclo profissional após 27 anos dedicados as nossas empresas do Grupo. Maciel ingressou no Grupo como “Controller” do SBT em 1998, tendo passado por diversas funções, quando assumiu em 2011 a posição de CEO do SBT, tendo permanecido à frente do negócio até maio/2022, quando assumiu a função de Presidente do Grupo Silvio Santos. Nesta longa passagem, contribuiu significativamente em grandes momentos de nossa história, deixando um enorme legado de realizações, que alicerçaram as estruturas de negócio para que o Grupo mantenha sua rota de crescimento sustentável. O Grupo Silvio Santos agradece José Roberto Maciel por toda sua dedicação e profissionalismo desejando sucesso em sua jornada”.

Agora, o cargo de CEO passa a ser ocupado interinamente pelo CFO do Grupo, Marcelo Barp, que irá acumular as funções. O executivo foi apresentado na mesma nota. “Engenheiro de formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com MBA em finanças e estratégia pela Universidade de Michigan, Marcelo Barp já atuou como CEO na Credz e na Ouze, conduzindo processos de reestruturação financeira e estratégica. Ele também possui grande experiência em cargos de alta gestão no setor financeiro, com passagens pelo Itaú Unibanco e LuizaCred”.