A dura conversa de Cláudio Castro com Alexandre de Moraes sobre as drogas

Em conversa com o ministro do STF Alexandre de Moraes, Cláudio Castro disse ter receio de que a liberação do porte de pequenas quantidades de maconha fortaleça o tráfico. O julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal tem cinco votos favoráveis à descriminalização e três contrários.

“Falei que se for descriminalizar tem que liberar a venda também, em bancas de jornais, por exemplo”, diz o governador do Rio de Janeiro.

O julgamento sobre a posse de maconha tem mexido com a classe política. Nesta semana, a Proposta de Emenda Constitucional que proíbe o porte de qualquer quantidade de droga passou com folga na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A PEC já foi aprovada no Senado.