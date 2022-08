A dura conversa de Bolsonaro com um ministro do STF

No último domingo, Jair Bolsonaro e o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, tiveram uma dura conversa no Alvorada.

O presidente, como se sabe, rejeitou indicar o desembargador Ney Bello para uma vaga de ministro no STJ e ouviu uma avaliação sem rodeios do decano, que defendia a escolha do magistrado do TRF-1.

“O senhor cometeu um profundo erro com o Ney”, disse Mendes.