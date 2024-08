A discreta comemoração do aniversário de Janja

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A primeira-dama Janja da Silva completou 58 anos na última terça-feira. Para comemorar o aniversário, deu um jantar só para suas figuras preferidas no governo do marido, em Brasília.

Como muitos ministros importantes não foram convidados, a lista dos “preferidos” de Janja virou motivo de especulações em diferentes ministérios.

Ao longo do dia 27, diferentes auxiliares de Lula usaram as redes sociais para exaltar a primeira-dama. Janja, por seu comportamento mais ativo nos assuntos políticos do Planalto, vive entre o amor e ódio na Esplanada.

Alguns ministros não suportam a primeira-dama por já terem sofrido com as interferências dela em assuntos oficiais. Outros preferem buscar uma aproximação mais amigável para ganhar influência junto a Lula.

A socióloga é uma das pessoas mais poderosas do governo e pretende ampliar seu espaço até 2026, quando muitos petistas imaginam que ela possa tentar se aventurar na política.

Na campanha atual, Janja tem dado sinais de que vai atuar como apoiadora de alguns candidatos, inclusive.