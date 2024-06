A difícil missão de Rui Falcão na pré-campanha de Boulos em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O petista Rui Falcão foi escalado por Lula para atuar na pré-campanha de Guilherme Boulos e impedir que o PT atrapalhe o projeto do candidato do PSOL.

Na semana passada, Lula recebeu Boulos, Gleisi Hoffmann e outros petistas no Planalto. Ouviu relatos de que uma ala do partido parece atuar mais a favor de Ricardo Nunes do que da esquerda, já que insiste em boicotar Boulos.

Com Falcão no front, o presidente espera reduzir esse fogo amigo.