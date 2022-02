A despedida do polêmico embaixador da China no Brasil

Depois de três anos no cargo, o embaixador da China Yang Wanming anunciou o fim de sua missão no Brasil. Wanming foi o responsável por contornar os constrangimentos provocados pelas trapalhadas ideológicas do governo de Jair Bolsonaro e seu entorno com o país asiático.

Em março de 2020, o deputado Eduardo Bolsonaro culpou a China pela pandemia da Covid-19. À época, a embaixada dirigida por Wanming respondeu que as palavras do filho zero três do presidente eram “absurdas e preconceituosas, além de irresponsáveis”. Dado a repercussão negativa, o parlamentar se viu obrigado a apagar das redes o comentário xenófobo sobre o principal parceiro comercial brasileiro no mundo.

Na ocasião do ataque, o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mandou a diplomacia para o espaço e preferiu bajular o filho do chefe. Ele classificou a reação chinesa como “desproporcional”. Ao longo de seu termo como ministro, Araújo fez diversos ataques à China.

Em novembro de 2020, Dudu voltou à carga contra os chineses, agora acusando-os de espionagem no processo de ampliação do uso da tecnologia 5G na telefonia. Novamente, o embaixador Wanming foi a campo para repudiar a fala, classificando-a como infame, e também para lembrar ao deputado que declarações daquele tipo eram prejudiciais às relações bilaterais entre os países. Também daquela vez Araújo saiu em defesa do filho do patrão e o Itamaraty emitiu uma nota declarando que o embaixador foi “desrespeitoso” ao reagir ao ataque.

A despeito dos arranca-rabos recentes, Wanming disse nesta sexta que a relação entre os países esta amadurecendo e se disse honrado por ter ocupado o posto. Nesta sexta, o embaixador despediu-se pessoalmente do vice-presidente Hamilton Mourão e do atual ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

“Caros amigos, minha missão como embaixador da China no Brasil está chegando ao fim. Os três anos que passei neste nobre país foram uma experiência valiosa na minha carreira diplomática, uma oportunidade pela qual me sinto profundamente honrado e orgulhoso (…) Estou muito satisfeito com os fluídos diálogos que sempre mantivemos com todas as partes da sociedade brasileira. Vou sempre lembrar a amizade do povo brasileiro com o povo chinês e o apoio valioso que os amigos brasileiros têm me dado tão generosamente ao longo do tempo”, disse o embaixador.