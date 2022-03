A decepção de Renata Abreu com a saída de Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Informada nesta quinta-feira da decisão de Sergio Moro de migrar para o União Brasil, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, não quis se manifestar publicamente sobre a saída do presidenciável do seu partido.

Mas, em conversas com aliados desde o começo da manhã, a deputada federal não escondeu sua decepção e indignação com o ex-juiz da Lava Jato, que se filiou à legenda com pompa e circunstância em novembro.

Isso porque a candidatura de Moro ao Palácio do Planalto pelo Podemos foi a principal aposta de Renata à frente do partido, e rendeu inclusive divergências internas ao longo dos últimos quatro meses e meio.

Renata lembrou aos interlocutores que sempre foi leal a Moro, apenas para ser surpreendida a quase seis meses da eleição. Ressaltou, ainda, a estranheza com a possibilidade de o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro topar se filiar a um partido em que terá dificuldades, para dizer o mínimo, para disputar a Presidência, seu único plano eleitoral até o momento.

Quem conversou com a deputada disse entender a chateação dela, por conta do esforço empreendido para viabilizar o projeto Moro.

Apesar da irritação, ela se reservou ao direito de ficar em silêncio até o momento, e embarcou no início da tarde de Brasília para São Paulo.