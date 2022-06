A decepção de Lula com Michel Temer

Lula queria mandar um recado direto a Michel Temer nesta semana quando disse, numa entrevista, que “não faz política parado no tempo”.

“Eu não faço política parado no tempo e no espaço. Faço política vivendo o momento que estou vivendo. Agora, estou conversando com muita gente que participou do golpe contra a Dilma. Porque, se eu não conversar, não faz política. Não avança na relação com o Congresso, com os partidos. Estou fazendo campanha que não é do PT. Não quero ser presidente do PT, quero ser presidente de um movimento pelo restabelecimento da democracia nesse país”, disse Lula.

O problema, segundo o aliado do petista, é que Temer — que já recebeu outros sinais de aproximação — não tem dado bola para o ex-presidente. “Temer está esnobando o Lula”, diz um petista.