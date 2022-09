A curiosa preocupação de Lula e Bolsonaro no debate da Globo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula e Jair Bolsonaro são senhores de certa idade. O petista tem 76 anos. O presidente, 67. Na quinta, ambos estarão frente a frente no debate da Globo, que começa 22h30 e deve terminar depois de 1h de sexta-feira.

Tanto Lula quanto Bolsonaro cultivam o costume de dormirem cedo. Por causa disso, o “madrugadão” do debate tem sido visto com tensão pelas duas campanhas. Um erro no embate pode tirar muitos votos nessa reta final. O sono e o cansaço costumam jogar a favor das gafes, das palavras inadequadas e da falta de raciocínio para rebater ataques. Eis aí o temor dos aliados.

Depois do debate, que terá três intervalos, os candidatos falarão ao Jornal da Globo e ainda seguirão para uma coletiva com a imprensa que cobrirá o confronto no Rio. É coisa para nervos de aço.