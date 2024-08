A conversa que Renan Calheiros quer ter com Pacheco sobre a Abin paralela

Na volta do recesso do Legislativo, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) pretende conversar com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre a função da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso, que o emedebista preside atualmente.

A mensagem de Calheiros ao chefe do Legislativo será franca e direta: ou o colegiado ganha mais poder efetivo de fiscalização – seja por mudanças na lei ou no regimento do Congresso – ou não faz sentido mantê-lo em funcionamento.

O senador vai mostrar que a comissão oficiou a Abin, a CGU, a PF e o STF para investigar o uso do programa de espionagem First Mile – sob suspeita de ter servido à arapongagem durante a chefia de Alexandre Ramagem na agência de inteligência – mas foi ignorada.