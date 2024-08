Brasil tem avião pronto para levar militares à Venezuela, diz Múcio

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Defesa, José Múcio, conversaram, nesta quinta, sobre o caos instalado na Venezuela de Nicolás Maduro.

Entrevistado nesta sexta no programa Os Três Poderes, Múcio detalhou a reunião e disse que as Forças Armadas têm um avião preparado para decolar rumo a Caracas para atuar na proteção da embaixada brasileira diante da violência instalada no país vizinho com a questionada vitória de Maduro nas urnas.

Além dos diplomatas brasileiros, Múcio revelou que os militares poderão proteger a embaixada da Argentina e também diplomatas do Peru, que pediram apoio brasileiro. O envio de militares brasileiros à Venezuela dependeria, segundo o ministro, do aval do governo Maduro, o que ainda não ocorreu.

“Ontem fui conversar com o chanceler Mauro Vieira para dizer que nós já estávamos com pessoal pronto, disponível, avião e tudo para levar para guarnecer a nossa chancelaria, a nossa embaixada e a segurança pessoal da embaixadora. Depois surgiu o problema de que nós iriamos guarnecer a embaixada da Argentina. Ontem à noite surgiu a embaixada do Peru. Estamos prontos para embarcar o pessoal que for necessário, mas ainda não tive sinalização”, disse Múcio.