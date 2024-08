Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro participa de live de VEJA nesta sexta

Apontado como o principal responsável pela pacificação entre as Forças Armadas e o governo Lula, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro participa da live de Os Três Poderes desta sexta, 2, às 12h. O programa de VEJA é apresentado por Ricardo Ferraz e traz análises dos colunistas Robson Bonin, Marcela Rahal e Ricardo Rangel.

A crise na Venezuela é o principal tema em debate no programa. Reportagem de capa de VEJA analisa os impactos da nova escalada autoritária do regime de Nicolás Maduro, depois da contestada e escandalosa eleição que garantiu mais um mandato ao autocrata. A matéria também analisa a postura de Lula e do PT, que na contramão na comunidade internacional fizeram vistas grossas à manipulação chavista do pleito. Enquanto isso, o governo americano afirmou ‘estar claro’ que Edmundo González venceu a disputa na Venezuela e lamentou a ausência de divulgação das atas eleitorais.