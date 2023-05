A conversa de Lula com o papa Francisco

Lula deve ter uma conversa, por telefone, com o papa Francisco. Nessa ligação, marcada para as 10 horas, segundo auxiliares do Planalto, o petista deve fazer um convite ao pontífice para que ele visite o Brasil.

O presidente brasileiro já esteve com Francisco em 2020. Durante o segundo turno da eleição presidencial, Lula teve apoio do papa e lembrou desse fato em seu discurso logo após a vitória nas urnas.

“Na última quarta-feira, o papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência”, disse Lula em seu discurso. “Todos os dias da minha vida, eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por isso, acredito que a mais importante virtude de um bom governante será sempre o amor”, seguiu o petista.

Lula, como se sabe, não tem praticado com frequência, no governo, as palavras divinas sobre amor. O discurso de divisão política segue ditando a pauta do petista.