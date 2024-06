A coincidência no TCU que pode aproximar Marcos Pereira de Lula

O ministro Jhonatan de Jesus virou relator de uma série de processos de interesse de Lula no TCU.

Estão com Jesus as contas da Presidência da República de 2024 (será julgado em junho do ano que vem), a Consulta do Ministério do Planejamento sobre a regra de contingenciamento da LDO e, agora, o processo sobre a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul.

Ex-deputado federal pelo Republicanos, ele é afilhado político de Marcos Pereira, que sonha com o apoio do presidente na eleição da Câmara, em 2025.