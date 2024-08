A cifra bilionária dos empréstimos contraídos pelo governo do Pará

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Só no atual mandato, o governo de Helder Barbalho no Pará já recebeu autorização da Assembleia Legislativa do estado para tomar mais de 13 bilhões de reais emprestados de bancos, tanto públicos como privados, e organismos multilaterais.

A oposição ao emedebista critica o levantamento de tantos recursos via endividamento. “O meu temor é que o estado do Pará, daqui a pouco tempo, só faça duas coisas: pagar folha de servidor e parcela desses empréstimos”, afirma o senador Zequinha Marinho (Podemos).

Os contratos têm como credores BNDES e Caixa, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, Banco dos Brics (NDB) e Fonplata, e vão financiar projetos nas áreas de infraestrutura, educação, combate à fome, segurança pública, tecnologia e saneamento básico.

Veja, abaixo, a lista de empréstimos ao governo do Pará autorizados pela Assembleia Legislativa desde o início de 2023 e as destinações indicadas nos projetos aprovados:

507.980.000 reais do BID – projeto de ampliação e modernização da infraestrutura e da oferta educacional para garantia do direito de aprender no Pará (Educação por todo o Pará);

1.471.000.000 reais de crédito interno – investimentos em infraestrutura rodoviária (Infraestrutura Por Todo o Pará);

1.600.000.000 reais de crédito interno – investimentos em mobilidade urbana;

2.827.210.000 reais do BID e do Banco Mundial – projeto Descarboniza Pará, programa de combate à fome e conservação ambiental a aceleração de aprendizagens no programa Avança Pará;

5.317.660.000 reais do BNDES e da Caixa – investimentos em infraestrutura, saúde, segurança pública e tecnologia;

1.314.558.560 reais do NDB e do Fonplata – projeto de saneamento Prodesan Pará Lagos.