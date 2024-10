A “brincadeira estúpida” de Lula durante pane em avião no México

Dez dias depois de ficar cinco horas rondando um aeroporto da Cidade do México por conta de uma “falha técnica” em uma das turbinas do avião em que estava, o presidente Lula relatou em público, pela primeira vez, os momentos de tensão que viveu durante o voo, em entrevista à rádio O Povo/CBN de Fortaleza na manhã desta sexta-feira. E revelou também o que classificou como uma “brincadeira estúpida” que fez dentro da aeronave.

“Foi a primeira vez que eu passei uma situação dessa. Eu já tinha passado outras coisas mais leves, nuvem, tremedeira de avião, já pousei no avião sem o flat funcionar, uma vez que eu vinha de Trinidad e Tobago no aeroporto de Brasília, que pegou fogo no pneu do avião… Mas o que aconteceu foi que a gente estava na pista, quando a gente já estava andando na pista, o barulho estava diferente, quando a gente levantou voo aconteceu alguma coisa, porque o avião estava com o ronco diferente, trepidava muito, e eu logo levantei para saber com o piloto o que estava acontecendo”, comentou o presidente.

“Cheguei lá, a porta estava fechada, eu bati na porta, o piloto abriu, eles estavam nervosos, porque eles estavam vendo como é que iam sair daquela situação e falaram ‘assim que a gente tiver a informação, nós vamos lhe passar’. Aí me disseram: ‘o avião está seguro, tem uma turbina com problema, um motor, mas o outro está bem, já pedimos emergência para o aeroporto e vamos ficar circulando aqui durante duas horas até esvaziar um pouco o tanque, porque o tanque está muito cheio, se a gente pousar com o avião pesado poderá acontecer um acidente, até problema com o trem de pouso’. Aí ficamos lá rodando duas horas, fazendo um oito em cima do aeroporto”, acrescentou.

Lula então disse que, depois das duas horas voltou para perguntar “e agora?” e ouviu que seria necessário ficar no ar mais duas horas e meia.

“Bem, obviamente que o pessoal fica preocupado, nós tratamos de pedir para servir o almoço para o pessoal, para o pessoal comer, até fiz uma brincadeira estúpida dizendo que era preciso comer porque a gente não sabia se tinha comida no céu, estão vamos comer agora enquanto tem aqui. Bom, e graças a Deus o avião pousou normal”, relatou.

Momento de reflexão

Segundo Lula, todo mundo teve tempo de repensar sua vida durante o voo. “Ou seja, foram quatro horas e meia em que eu pensei muito o que já tinha feito na vida, o que tinha para fazer, e você pensa como ser humano, o que você cometeu de erro, de acerto, se você passou pela Terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado…”, relatou.

“Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo, alguns com mais medo, outros mais tranquilos. Estavam comigo algumas pessoas que não deveriam ter medo, o diretor-geral da Polícia Federal estava comigo, o [Gabriel] Galípolo, que foi agora indicado pelo Senado para ser presidente do Banco Central estava comigo, estavam mais quatro ministros, estava a Janja comigo. Bom, e terminamos tranquilos”, concluiu o presidente.