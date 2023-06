A audiência da primeira live de Lula como presidente

Lula realizou nesta terça sua primeira live como presidente da República. O modelo apresentado pela Secom de Paulo Pimenta é um pouco diferente do famoso formato usado por Jair Bolsonaro, já que o ex-presidente comandava sozinho a transmissão. No caso de Lula, Marcos Uchôa, jornalista da EBC, fez uma entrevista com o petista, pautando os assuntos do vídeo de cerca de 30 minutos.

Até 12h, a “Conversa com o presidente”, no perfil oficial do petista no YouTube, registrava 34.000 visualizações. No Twitter, o post com o conteúdo tinha 96.000 espectadores registrados. A live de Lula começou por volta de 8h37.

Durante a transmissão, Lula conseguiu cerca de 5.800 telespectadores simultâneos no YouTube e 2.000 simultâneos no Facebook.